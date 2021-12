Em Inglaterra, houve novo máximo de casos de covid-19 no dia de Natal, mas o Governo já garantiu que, antes do Ano Novo, não haverá mais restrições.

Foram 113 mil novos casos no dia 25 e 103 mil no dia 26. Os números são só de Inglaterra. Mas o Governo garante que não há motivos para novas restrições antes do Ano Novo.

Nos hospitais ingleses, os internamentos com covid-19 atingiram o número mais elevado desde março.

Em Inglaterra, a variante Ómicron representa já 90% das novas infeções. Os números são ainda provisórios, mas, nos últimos três dias, o Reino Unido somou cerca de 350 mil novos casos.

Enquanto a Inglaterra espera para ver, as outras nações que compõem o Reino Unido põem mão à obra e avançam para novas restrições. Entre outras medidas, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte fecharam as discotecas e fizeram regressar o distanciamento social.

Saiba mais