Os altos e baixos do plano de vacinação contra a covid-19

O processo de vacinação, que decorre há um ano, tem tido altos e baixos e ainda não terminou. Apesar de quase 90% da população estar vacinada, o surgimento da variante Ómicron, mais transmissível e que continua a crescer no país, não permitiu por fim à luta contra o coronavírus e obriga a dar continuidade ao reforço da vacinação.

27 de dezembro de 2020. António Sarmento, 65 anos, infecciologista do Hospital de São João, recebe a primeira dose da vacina contra a covid 19. Passado um ano, o médico recorda o significado do momento:

"A minha alegria foi ter dado início à vacinação dos portugueses".

A vacinação avançou empurrada pela vontade de todos em vencer a luta contra o vírus, mas a ansiedade motivou atropelos no calendário e o processo começou envolto em polémica. Francisco Ramos, coordenador da task-force, demite-se depois de terem sido tornados públicos sucessivos casos de quem recebia a primeira dose antes do tempo.

A 3 de fevereiro, a task-force passa a ser comandada pelo vice-almirante Gouveia e Melo e, no início de outubro, Portugal torna-se o país do mundo com maior número de pessoas vacinadas: 85% da população tinha recebido as duas doses.

No fim do verão, Gouveia e Melo despede-se das funções de coordenação do grupo de trabalho para coordenar a vacinação.

Para muitos, aproximava-se o fim da guerra contra a pandemia, mas há uma nova ameaça. A variante Ómicron avançou pelos vários continentes.

Ómicron em Portugal

A nova variante mais contagiosa, fez voltar a disparar o número de casos. Portugal avança para a terceira dose por faixas etárias.

A luz verde para a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos surge no início de dezembro.

Com as festas, o Governo anuncia novas restrições. Para já, os números de internamentos e mortes são explícitos: a vacina permitiu que a maioria das pessoas que contraíram a doença, apesar a de vacinadas, conseguissem sobreviver.

