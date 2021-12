A 27 de dezembro de 2020, exatamente há um ano, foi administrada a primeira vacina contra a covid-19 em Portugal. Um ano depois, no país que se tornou uma referência mundial pela alta taxa de vacinação, os números são claros quanto ao impacto da vacina.

Em Portugal, como no resto do mundo, todos os números confirmam o impacto da vacina, que foi uma impressionante conquista da ciência em tempo recorde.

Em 2020, mais de 2.700 pessoas passaram o dia de Natal internadas com covid-19. Este ano, o número de internamentos caiu para menos de um terço. Nos cuidados intensivos, a redução foi semelhante. Este Natal, morreram seis vezes menos pessoas do que no mesmo dia do ano passado.

Entre estas duas datas existe um ano de vacinação bem-sucedida.

Internamentos em Portugal

Em outubro, das pessoas internadas em Portugal com mais de 80 anos, 65% não estavam vacinadas.

Dos 50 aos 59 anos, 86% não estavam vacinadas. Sabendo que a comparação é entre uma pequena franja de não vacinados e todo o resto da população num país que quase atinge os 90% de vacinados, a percentagem de não vacinados entre os doentes graves e os que não resistiram à doença é ainda mais expressiva quanto ao efeito protetor da vacina.

Infetados e mortes

Em novembro, dos maiores de 80 anos que não sobreviveram à covid-19, dois terços não estavam vacinados. Na faixa etária dos 50 aos 59, a percentagem sobe para 89%.

Entre os que ficaram infetados apesar de terem a vacinação completa, de fevereiro a outubro deste ano, não houve mortes por covid-19 na faixa etária dos 30 aos 49. Entre os 50 e os 64 morreram 2 a 8% dos infetados. Entre os 65 e os 79, 4 a 8%. Acima dos 80 anos, o número oscila entre os 18 e os 28%.

Jornalista: Miriam Alves

Editor de Imagem: Ricardo Tenreiro

Saiba mais