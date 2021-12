Covid-19: centros de vacinação reabrem após três dias encerrados

Os centros de vacinação reabriram esta segunda-feira após terem estado encerrados três dias.

Em Lisboa, no maior centro de vacinação do país, a afluência é grande e minutos depois da abertura já se encontravam centenas de pessoas no interior, como descreve o repórter da SIC no local, Vitor Lopes.

Nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro os centros voltam a fechar. O objetivo é que os profissionais tenham um período de descanso durante as festas.

