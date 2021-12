Covid-19: vacinadas 95 mil crianças entre nove e 11 anos

Enquanto os contágios aumentam, a vacinação não pode parar. A marcação para a toma da vacina contra a covid-19, de crianças entre os 5 e 11 anos, foi antecipada e já está disponível.

Mais cedo do que o previsto, os pais já podem marcar, através do portal do autoagendamento, a toma da vacina para crianças dos 5 aos 11 anos para a primeira semana do ano, de 6 a 9 de janeiro. Os mais pequenos de 5 e 6 anos podem, assim, ser vacinados antes do tempo.

95 mil crianças entre os 9 e os 11 anos já foram vacinadas. A segunda dose deverá acontecer entre 5 fevereiro e 13 de março.

Para que todos adultos e crianças sejam vacinados, o quanto antes, Lacerda Sales deixa um apelo aos pais. Até lá, um pouco por todo o país, a Casa Aberta vai dando respostas pontuais.

O Algarve recuperou com uma média de 5 mil vacinas dia. A procura é muita nos 10 centros de vacinação a sul do país. Mais a Norte, em Bragança, a dose de reforço já foi administrada a 84% dos utentes com mais de 65 anos.

O autoagendamento está disponível para maiores de 55 anos e a para quem levou a vacina da Jassen com mais de 40.

Até agora, na faixa etária dos 50 aos 59 anos, 21% das pessoas já tomou o reforço da vacina.

Saiba mais