O Presidente da República diz que, apesar do número crescente de contágios de covid-19, a campanha eleitoral para as legislativas vai poder realizar-se em melhores condições do que nas presidenciais.

À margem de uma visita a um centro social que acolhe refugiados e imigrantes, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que o problema dos eleitores em isolamento está a ser acautelado.

No entanto, pediu um esforço acrescido às autarquias para que todos os portugueses possam votar no dia 30 de janeiro.

Jornalista: Débora Henriques

