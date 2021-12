Vasco Ricoca Peixoto, médico investigador na Escola Nacional de Saúde Pública, alerta que, apesar de as vacinas contra a covid-19 estarem a funcionar, há um "risco real" de sobrecarga dos serviços de saúde.

"Não está posta de lado", salienta.

Em entrevista na SIC Notícias, o especialista prevê que haja muitas hospitalizações em janeiro, mesmo com as doses de reforço e com a redução da gravidade da variante Ómicron.

"A ideia que é a altura melhor para deixar o vírus circular pode ser um pouco atrasada", defende.

Vasco Ricoca Peixoto apela para que as pessoas mantenham alguns cuidados e restrições, exemplificando:

"Os contactos devem ser tidos com alguma seletividade e testes bem feitos".

"Se conseguirmos fazer isso, é a prova de que temos muito mais maturidade nestas questões", acrescenta.

