Testes à covid-19 em Lisboa: fila no Cais do Sodré com mais de 100 pessoas

A corrida aos testes à covid-19 continua antes da passagem de ano.

Esta manhã, em Lisboa, mais de 100 pessoas esperaram na fila do posto de testagem do Cais do Sodré.

A maioria eram estrangeiros que precisavam de um teste para regressar ao país de origem. Mas também há muitas pessoas que se querem testar antes dos convívios ou encontros familiares, tal como é recomendado pela Direção-Geral de Saúde.

O posto de testagem do Cais do Sodré está aberto esta sexta-feira até às 22:00. No sábado, os postos estão fechados por ser feriado, tal como domingo, dia habitual de encerramento.



Saiba mais: