"Estamos a passar à endemia", diz Presidente da República

O Presidente da República reagiu esta sexta-feira aos números crescentes da pandemia em Portugal.

Numa visita a um centro social na Costa de Caparica, Marcelo Rebelo de Sousa disse que a situação é diferente da do ano passado graças à vacinação.

"Devemos ter naturalmente as precauções e o bom senso impostos pelas circunstâncias, mas estamos a passar à endemia. A pandemia está ainda aí, mas estamos a passar à endemia", disse Marcelo.

O Presidente da República reiterou ainda que "o risco de contágio é muito menor nos vacinados".

"Ser vacinado e receber a vacina de reforço diminui quer o risco de contágio, quer sobretudo a gravidade do contágio", concluiu.

No último dia do ano, o Presidente da República fez um balanço de mais um ano que em Portugal e em todo o mundo foi maioritariamente dominado pela pandemia, com avanços e recuos.

Já sobre desejos para o futuro e para o ano que começa no sábado, o chefe de Estado preferiu deixá-los para a habitual mensagem de Ano Novo.

