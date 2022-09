Covid-19: testes gratuitos e isolamento caem com fim do estado de alerta

O isolamento para os doentes com covid termina à 00:00. O fim do estado de alerta é também o fim de todas as medidas impostas para controlar a pandemia.

Quem a partir de agora ficar infetado com coronavírus não tem de ficar em casa isolado, nem precisa e ligar para o SNS24 para pedir a prescrição do teste covid.

A doença que durante mais de dois anos quase parou o pais passa agora a ser tratados como qualquer outra.

Durante os dois anos da pandemia foram feitas mais de 200 leis, entre decretos, resoluções do Conselho de Ministros ou normas da DGS. Todas elas terminam agora. Mantém-se apenas medidas de proteção das pessoas mais vulneráveis, como idosos ou alguns tipos de doentes.

Com o fim do estado de alerta termina também a atribuição da incapacidade temporária passada pelos médicos de saúde pública ou SNS24 e paga a 100%.

Passa a vigorar o regime aplicado a todas as outras doenças, ou seja, a baixa passada pelo médico de família.