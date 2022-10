Covid-19: índice de transmissibilidade regista ligeira descida

Depois de declarado o fim da situação de alerta devido à covid-19, são boas as notícias que constam do relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva epidémica.

O índice de transmissibilidade (vulgo Rt) regressou a valores, em média, abaixo de 1 e é agora de 0,98 (era de 1,06), valor correspondente a “uma média de 2.644 novos casos por dia”.

Por regiões, as ilhas da madeira e Açores são as que reportam Rt mais elevados, ainda assim abaixo da semana anterior.