Quanto à ocupação hospitalar, o boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 395 pessoas, menos nove do que no mesmo dia da semana anterior, com 20 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos seis.

Internamentos e mortalidade com valores estabilizados

Como habitualmente, foi divulgado também esta sexta-feira o relatório de monitorização da situação epidemiológica e que dá conta de que apesar de a incidência se manter “elevada” a tendência é “estável”. Há, porém, um alerta da DGS e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) a ter em conta.

Na sequência da decisão do Governo de não renovar a situação de alerta no território continental, fazendo ainda cessar a vigência de diversas leis, decretos-leis e resoluções aprovadas no âmbito da pandemia, isso irá “influenciar a vigilância de base populacional e consequente interpretação dos indicadores apresentados neste relatório”.

E o quais são os dados hoje divulgados? A incidência cumulativa a sete dias está nos 144 casos por 100 mil habitantes em Portugal, indicando uma incidência elevada, mas com tendência estável.

Já o índice de transmissibilidade (Rt) - e tal como a SIC Notícias já tinha revelado - apresentava um valor de 0,98 a nível nacional, mas Lisboa e Vale do Tejo, o Alentejo, o Algarve, os Açores e a Madeira estavam com este indicador acima do limiar de 1, indicando uma tendência crescente de novos contágios nestas regiões.

Estavam internadas 395 pessoas por covid-19 nos hospitais de Portugal continental, uma ocupação hospitalar de menos 2% em relação ao mesmo dia da semana anterior e que estava estabilizada na maioria dos grupos etários. Quanto aos cuidados intensivos, o documento avança que os 20 doentes nessas unidades representavam 7,8% do limiar definido como crítico de 255 camas ocupadas por covid-19, valor que constitui um decréscimo de 23% no espaço de uma semana.

A DGS e o INSA registaram uma mortalidade específica por covid-19 de 8,6 óbitos a 14 dias por um milhão de habitantes, "indicando uma estabilização" deste indicador que é inferior ao limiar de 20 óbitos definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

"A mortalidade por todas as causas na última semana encontra-se dentro dos valores esperados para esta época do ano", indica o documento.

Em relação à percentagem testes positivos para SARS-CoV-2 nos últimos sete dias, o relatório refere que situou nos 16%, numa semana em que o número desses despistes do coronavírus baixou dos 97 mil para cerca de 88 mil.