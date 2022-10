O Instituto Nacional Ricardo Jorge (INSA) estima um índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus de 0,63 a nível nacional, mas alerta que essa descida pode não corresponder à realidade, devido às recentes alterações na testagem à covid-19.

"Com a cessação do estado de alerta, a 1 de outubro de 2022, e consequente alteração da testagem, verificou-se uma descida acentuada do Rt que pode não corresponder a um decréscimo real", indica o relatório semanal do INSA sobre a evolução da pandemia em Portugal.

Segundo o relatório do INSA, o Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - baixou dos 0,98 para os 0,63 a nível nacional e a média a cinco dias de novas infeções diárias caiu das 2.644 para as 953.

Por regiões, apenas os Açores (1,03) e a Madeira (1,13) apresentam um Rt superior ao limiar de 1, tendo este indicador baixado significativamente para os 0,62 no Norte, 0,62 no Centro, 0,64 em Lisboa e Vale do Tejo, 0,75 no Alentejo e 0,70 no Algarve.