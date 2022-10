Uma fábrica de vacinas na Índia, o Serum Institute of India (SII), teve de destruir cerca de 100 milhões de doses da vacina Covishield por terem passado da validade.

O fabricante explicou, diz a BBC, que esta vacina deixou de ser produzida em dezembro de 2021, devido à baixa procura, e os stocks que existiam tinham validade até setembro deste ano.

Cerca de 90% das pessoas vacinadas na Índia receberam a Covishield. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde indiano, 70% da população tomou duas doses e no total foram administradas cerca de dois mil milhões de vacinas.

As doses de reforço começaram por ser administradas a profissionais de saúde e a pessoas com mais de 60 anos com doenças associadas, em janeiro de 2022, mas mais tarde acabaram por ser alargadas a toda a população. No entanto, e até agora, apenas 298 milhões de pessoas tomaram este reforço.

Adar Poonawalla, CEO do Serum Institute of India, considera que as "pessoas estão cansadas da covid-19" e por essa razão não querem tomar esta dose. "Honestamente, eu também estou farto. Todos nós estamos", acrescentou.

O SII é a maior fabricante de vacinas do mundo e, neste momento, está a produzir a versão indiana da vacina Vaxzevria da AstraZeneca. Para além disso, também concluiu os testes da vacina Covovax e espera que seja aprovada dentro de duas semanas. Entretanto fez ainda um acordo com a empresa de biotecnologia americana Novavax para as vacinas para a variante Ómicron.