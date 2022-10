Covid-19: Governo vai voltar a juntar peritos na reunião do Infarmed

Na segunda semana de novembro, o Governo vai voltar a juntar os peritos em saúde no Infarmed para avaliar a evolução da pandemia de covid-19. A informação foi avançada pelo comentador da SIC Luís Marques Mendes, que diz ainda que esta será uma reunião pontual.

Ao longo de quase dois anos, Governo e peritos reuniram-se no Infarmed para avaliar os indicadores que permitiram, durante esse tempo, avançar e recuar nas medidas de combate à covid-19. No final de fevereiro, as reuniões habituais chegaram ao fim.

Agora, e apenas pontualmente, o Infarmed vai voltar a receber peritos e Governo para um ponto de situação da pandemia em Portugal. A reunião deverá acontecer na segunda semana de Governo, dia 10 ou 11.

Casos, internamentos e índice de transmissibilidade continuam a subir

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou, na sexta-feira, o boletim epidemiológico, dando conta de que Portugal registou 7.753 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 47 mortes associadas à covid-19 e um ligeiro aumento dos internamentos.

Em relação à semana anterior, registaram-se mais 489 casos de infeção, verificando-se o mesmo número de mortes nos dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar, e tendo em conta que a DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório, o boletim indica que, no início da semana estavam internadas 478 pessoas, mais 13 do que no mesmo dia da semana anterior, com 35 doentes em unidades de cuidados intensivos (mais três).