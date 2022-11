O ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, respondeu, esta sexta-feira, em declarações à TSF, às conclusões da auditoria do Tribunal de Contas sobre as medidas às empresas durante a pandemia que apontam falhas do Ministério da Economia.

Pedro Siza Vieira admite falhas na supervisão e execução. No entanto, defende que era difícil ter feito diferente:

"Eu não podia fazer de outra maneira e qualquer governo não poderia fazer de outra maneira".

O que está em causa?

O Tribunal de Contas (TdC) diz que as medidas extraordinárias do Ministério da Economia para responder à crise pandémica foram ineficazes. O Ministério da Economia foi liderado por Pedro Siza Vieira durante a pandemia.

Uma auditoria avança que falta também informação sobre o cumprimento dos objetivos.

O TdC entende que não houve rigor nas necessidades a suprir e que o Ministério falhou na perceção do impacto das políticas públicas adotadas.