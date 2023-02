Hong Kong deixa de exigir uso de máscara por causa da covid-19

O líder do Governo da região chinesa de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, confirmou numa conferência de imprensa que não será mais exigida a máscara tanto em espaços ao ar livre como fechados, incluindo em transportes públicos a partir de 01 de março, levantando uma das últimas restrições impostas desde o início da pandemia de covid-19.

O Chefe do Executivo sublinhou, no entanto, que algumas instalações consideradas de alto risco, como unidades de saúde, hospitais e lares de idosos, podem decidir manter o uso obrigatório de máscara.

John Lee disse que tomou a decisão por acreditar que a população de Hong Kong já desenvolveu uma barreira imunitária, algo que terá impedido um aumento nas infeções após o fim da política de 'zero covid', em dezembro.

"Para dar às pessoas uma mensagem muito clara de que Hong Kong está a retomar a normalidade, acho que este é o momento certo para tomar a decisão", disse o líder do Governo.

O regresso à normalidade será benéfico para o desenvolvimento económico e a competitividade internacional da cidade, defendeu Lee.

Também a partir de 01 de março, os alunos já não serão obrigados a fazer testes rápidos diários de covid-19 para entrar nas escolas secundárias, embora a regra se mantenha para escolas primárias e jardins de infância por mais duas semanas.

Os funcionários e pessoas que pretendam entrar em hospitais públicos e lares de idosos terão de continuar a fazer testes rápidos.

Das últimas regiões do mundo a exigir o uso de máscara em quase todos os locais públicos

A metrópole chinesa era uma das últimas jurisdições do mundo a exigir o uso de máscara em quase todos os locais públicos, a todos os maiores de 2 anos, sob pena de multa de 10 mil dólares de Hong Kong (1.200 euros).

Taiwan levantou na semana passada a maioria das restrições devido à covid-19, incluindo a obrigatoriedade do uso de máscara, enquanto no Japão o Governo deverá fazer o mesmo quando as atuais regras expirarem, em 13 de março.

Na região vizinha, Macau, foi levantado na segunda-feira o uso obrigatório de máscara em espaços ao livre.

No entanto, continua a ser necessário utilizar máscara para entrar em instituições médicas, lares de idosos e de reabilitação ou transportes públicos, com a exceção de táxis.

Hong Kong, com 7,4 milhões de habitantes, registou oficialmente quase 2,9 milhões de casos de covid-19 e 13.333 mortes desde o início da pandemia.