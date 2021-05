20 empresas são responsáveis por mais de metade dos resíduos plásticos no mundo 

Vinte empresas são responsáveis pela produção de mais de metade dos resíduos de plástico de uso único no mundo, de acordo com uma investigação, citada pelo The Guardian.

Entre as empresas internacionais responsáveis por 55% deste lixo, estão companhias estatais e multinacionais, incluindo gigantes do petróleo e gás.

A norte-americana ExxonMobil é a empresa que mais contribui. Ao todo, são 5,9 milhões de toneladas de resíduos produzidos pela empresa. A maior empresa de químicos do mundo, Dow, contribui com 5,5 toneladas de lixo, enquanto a chinesa Sinopec cria 5,3 milhões de toneladas.

Realizada pela Wood Mackenzie, a Escola de Economia de Londres e o Instituto de Ambiente de Estocolmo, a investigação revela ainda que a Austrália é o país que gera mais resíduos de plástico de uso único, per capita. Seguem-se os Estados Unidos da América, Coreia do Sul e Reino Unido.

Das 20 empresas citadas, 11 situam-se na Ásia, quatro na Europa, três na América do Norte, uma da América Latina e outra no Médio Oriente.

De acordo com o The Guardian, em 2019, estas empresas contribuíram em mais de metade para as 130 milhões de toneladas de plástico descartável no mundo.

Feitos exclusivamente de combustíveis fósseis, os plásticos de uso único são difíceis de reciclar. Apenas 10 a 15% do plástico descartável é reciclado por ano, em todo o mundo.