Cerca de 25 milhões de americanos vão sofrer cortes no fornecimento de água, pelo menos durante o próximo ano.

O Lago Mead está a dissipar-se. A seca prolongada de 22 anos levou a que altura da água tenha caído para 325 metros, a mais baixa desde que a barragem foi construída em 1936. Na altura, o lago cobria uma área de 640 quilómetros quadrados.

Como termo de comparação, à cota máxima a barragem de Alqueva chega aos 250 quilómetros quadrados, o que faz dela o maior lago artificial da Europa, agora com 80% da capacidade total.

A congénere americana, a barragem Hoover, está nos 35% e sofre da mesma causa de tantos eventos no planeta.

Cerca de 25 milhões de pessoas nesta região sudoeste recebem água do lago Mead, muito relevante também para a irrigação de campos agrícolas.

O setor será o mais atingido pelos cortes no fornecimento, no próximo ano. O objetivo é garantir produção de energia e abastecimento de água para uso essencial.

O estado do Arizona será o mais atingido: 18%. No Nevada, o corte será de 7% e de 5% no norte do México.

As projeções apontam para a necessidade de cortes adicionais no fornecimento em julho de 2023.