Ativistas pelo clima envolvem-se em confrontos com a polícia em Milão

Ativistas pelo ambiente envolveram-se esta manhã em confrontos com a polícia italiana em Milão.



Os atritos começaram perto do local onde centenas de jovens ativistas pelo clima, incluindo a sueca Greta Thunberg, se têm reunido com políticos e governantes para preparar o próximo grande encontro da Nações Unidas sobre o tema.

Os ativistas apresentaram ontem uma lista de propostas a serem incluídas na agenda da 26ª cimeira sobre alterações climáticas que se vai realizar em novembro em Glasgow, na Escócia.