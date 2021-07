Alterações climáticas. Da onda de calor extremo nos EUA à tempestade de areia na China

O mundo já sofre o agravamento das alterações climáticas: nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que uma onda de calor provoca intensos fogos florestais, surgem também trovoadas e tempestades. Dou outro lado do mundo, a cidade chinesa de Dunhuang foi engolia por uma onda de poeira devido a uma tempestade de areia.

Uma onda de calor extremo e de muita intensidade começou a atingir grande parte da América do Norte e tem provocado incêndios florestais incontroláveis. A nuvem de fumo que percorre quilómetros de floresta, no oeste dos EUA, não permite ver toda a destruição causada pelas chamas.

Ao mesmo tempo que o fogo suga as florestas, as tempestades e os ventos fortes destroem as estradas e os caminhos. No estado de Utah, uma tempestade de areia originou um acidente envolvendo 20 veículos que causou oito mortes.

Ao mesmo tempo, foi reportada uma enérgica trovoada a sudeste de Kanosh. A zona oeste dos EUA tem enfrentado graves condições de seca, que tem sido associada à crise climática.

Na China, uma tempestade de areia engoliu completamente Dunhuang. Nuvens gigantes de poeira envolveram a cidade e, por momentos, cobriram a luz do Sol. Dunhunang é uma cidade turística que fica perto do deserto de Gobi.

O muro de areia tinha pelo menos 100 metros de altura. Embora estas tempestades sejam comuns na região do deserto, este evento é muito raro de acontecer durante o verão.