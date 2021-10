Estátua sobre sustentabilidade ambiental causa polémica em Bilbau

Uma estátua de caráter hiper-realista do artista mexicano Ruben Orozco, que retrata uma mulher a afogar-se, cujo objetivo é alertar para a discussão em torno do tema da sustentabilidade do planeta, está a causar polémica na cidade espanhola de Bilbau.

Na semana passada, muitos cidadãos da cidade basca queixam-se da obra artística de Orozco, por considerarem a imagem, na margem do Rio Nervion, assustadora.

"Bihar" (que, em basco, significa "amanhã") foi criada num projeto para a Fundação BBK, organização de solidariedade do banco Kutxabank.

A estrutura, feita de fibra de vidro e com 120 quilos de peso, fica, ou submersa, ou acima da água, consoante a subida e a descida da maré do rio Nervion.

A fundação refere que a estátua da autoria de Orozco retrata a realidade futura da humanidade, "se continuamos a apostar em modelos insustentáveis" como os que estão a contribuir para as alterações climáticas no nosso planeta.

Assim, pretende-se suscitar o debate relativamente à sustentabilidade do planeta, fazendo com que as pessoas tenham consciência de que "as suas ações podem afundar-nos ou manter-nos à tona da água", nas palavras do mexicano Ruben Orozco.

