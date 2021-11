Os resultados mais recentes do Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, o CCPI 2022, foram divulgados esta terça-feira na COP 26 e colocam os países escandinavos no topo do ranking mundial climático. Portugal encontra-se na 16ª posição mundial e não existe nenhum país no pódio.

"O pódio permanece vago porque, até agora, as medidas de nenhum país foram suficientes para alcançar uma classificação geral "muito alta"; ou seja, nenhum país adotou o caminho necessário para manter o aquecimento global dentro do limite de 1,5°C", explica um comunicado conjunto da ANP|WWF, Quercus e ZERO.

Portugal faz parte do grupo dos países que tiveram um desempenho elevado na redução dos gases de efeito estufa, o que valeu a subida de um lugar no ranking, para o 16º lugar.

No entanto, segundo as associações ambientalistas, as "emissões per capita (excluindo florestas e uso do solo), assim como o uso de energia per capita, ainda estão a aumentar", enquanto o uso de energia renovável "tem vindo a aumentar menos".

Em comunicado, a ZERO, a Quercus e Associação Natureza Portugal | WWF apelam "a novas políticas que deem maior prioridade à energia fotovoltaica descentralizada". No setor dos transportes, apontam o "caminho claro de descarbonização", com "desincentivos para o uso do carro particular" e "mais investimentos no transporte público".

Os especialistas e as associações exigem prazos concretos para eliminação gradual dos subsídios aos combustíveis fósseis e sugerem que Portugal fixe o objetivo da neutralidade carbónica antes de 2050.

Portugal, comparativamente com Espanha, está 18 lugares à frente, e seis lugares acima da União Europeia (UE), como um todo. A Hungria, Polónia, República Checa e Eslovénia são os países da UE com pior desempenho este ano.

Apesar de nenhum país ter apresentado uma performance considerada muito elevada para estar no pódio, a Dinamarca é o país mais bem classificado em 4º lugar no ranking, seguido pela Suécia em 5º e a Noruega em 6º.

O Reino Unido e Marrocos, 7.º e 8.º lugares, estão entre os líderes em todas as categorias. A Austrália, Coreia do Sul e Rússia estão entre os piores desempenhos, juntamente com Cazaquistão e Arábia Saudita. Dos países do G20, apenas o Reino Unido, Índia, Alemanha e França estão entre os de elevado desempenho, enquanto seis países do G20 têm desempenho muito baixo.

O principal objetivo deste índice é "colocar pressão política e social sobre os países que, até agora, não conseguiram tomar medidas ambiciosas que garantam a estabilidade climática global" e "destacar os países com melhores práticas climáticas".

O CCPI analisa e compara a proteção do clima em 62 países (mais a União Europeia como um todo) com as emissões mais elevadas, que no total representam 92% das emissões globais.

O CCPI é da responsabilidade da organização não-governamental de ambiente alemã Germanwatch e do NewClimate Institute, publicado em conjunto com a Rede Internacional de Ação Climática (Climate Action International – CAN International).