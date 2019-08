Requisição civil cumprida e serviços mínimos superados no 5.º dia de greve

A requisição civil foi esta sexta-feira cumprida e os serviços mínimos "superados", naquele que foi o quinto dia da greve dos motoristas de matérias perigosas, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério do Ambiente e Transição Energética.

Já no caso dos aeroportos, os serviços de abastecimento "foram os previstos", indicou o Governo.

"As Forças de Segurança e as Forças Armadas só foram pontualmente solicitadas para conduzir as viaturas de transporte carburante", acrescentou o executivo.