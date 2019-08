Sindicato mantém greve após quase 10 horas de reunião

Depois de uma reunião que durou quase dez horas com elementos do Governo, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) decidiu manter a greve.

O SNMP reitera que a proposta que apresentou, com acordo do Governo, foi rejeitada pela Antram que, por sua vez, apresentou ao SNMMP a mesma proposta negocial que assinou com a FECTRANS e com o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM).

Na reunião, que decorreu no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, sindicato e Antram não negociaram à mesma mesa. O Governo, que se fez representar pelo ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, foi o mediador.

Esta sexta-feira, o SNMMP tinha admitido suspender temporariamente a greve quando as partes se voltassem a sentar à mesa, com a mediação do Governo.