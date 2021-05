Menores que chegaram a Ceuta vão ser acolhidos por várias comunidades autónomas espanholas

Duzentas crianças e jovens não acompanhados em Ceuta vão ser acolhidos por quase todas as comunidades autónomas espanholas. O acordo alivia ligeiramente a pressão sobre o enclave do norte de África.

Esta segunda-feira, a viagem ao enclave do líder de extrema-direita, que queria uma manifestação anti-governo, acabou com uma contra-manifestação violenta. A multidão aglomerou-se no local por onde desconfiavam que passaria Santiago Abascal e outros dirigentes do Vox.

A tensão e o ferimento de um agente levaram a polícia a disparar para o ar e dispersar à bastonada enquanto choviam pedras, garrafas e ovos.