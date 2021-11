Fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia "absolutamente inacessível"

As organizações humanitárias temem que muitos migrantes, ainda escondidos em florestas na Bielorrússia, não sobrevivam à chegada do inverno.

As limitações no acesso impostas pelo Governo polaco fazem com que a ajuda não chegue a quem precise. Tanto jornalistas como organizações humanitárias estão impedidos de chegar à zona de fronteira.

O relato é dos enviados especiais da SIC à Polónia, João Venda e Sofia Arêde.

