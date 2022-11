"É vergonhoso": deputado diz que situação de migrantes em Itália é "uma caça às bruxas"

Um navio com 179 pessoas estava retido na Sicília, em Itália, há vários dias, mas as mulheres, crianças, idosos e doentes foram agora autorizados a entrar no país.

A nova política de imigração do governo italiano tem impedido migrantes em situação irregular de entrarem no país. Essa medida é responsável por quase mil migrantes estarem ao largo de Itália, há mais de uma semana, à espera para receberem autorização para entrarem no país.

No domingo, Itália ordenou ao “Humanity 1” - uma das embarcações atracadas na Sicília - que desocupasse o porto de Catânia, após o desembarque de 144 dos 179 migrantes resgatados, incluindo mais de 100 crianças não acompanhadas e pessoas com emergências médicas.