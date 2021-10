Ribeiro e Castro diz que está em marcha "um plano para a destruição do CDS"

Depois do apelo de Nuno Melo aos militantes do CDS para que não se desfiliem do partido, José Ribeiro e Castro, antigo presidente do partido, vem garantir que está em marcha "um plano para a destruição do CDS".

Em entrevista à Rádio Observador, o ex-líder centrista insinua ainda que alguns militantes que estão agora a sair do CDS têm como destino outros partidos, sobretudo o Iniciativa Liberal.

