Deputada do CDS Cecília Meireles deixa vida política  

A deputada do CDS Cecília Meireles vai deixar a política no final do mandato parlamentar.

A revelação foi feita pela própria à TSF. Cecília Meireles continuará apenas como militante do partido.

A decisão de saída está relacionada com algumas acusações feitas pelo atual líder do partido no último Conselho Nacional. Francisco Rodrigues dos Santos terá dito que alguns militantes faziam "terrorismo político".

Cecília Meireles está há 25 anos no CDS.

O líder do CDS-PP insiste que o partido deve concentrar-se nas legislativas e não em lutas internas. No entanto, o ambiente é cada vez mais tenso, com a candidatura de Nuno Melo a avisar que não desiste do Congresso antes das eleições.

"O meu mandato é de dois anos. Porque é que eu tenho de antecipar o término do meu mandato em cerca de três meses e meio pelo facto de termos eleições legislativas?", apontou.

Francisco Rodrigues dos Santos, que disputa com o eurodeputado Nuno Melo a liderança do partido no congresso eletivo de 27 e 28 de novembro, afirmou, em entrevista à RTP3, que aqueles que o "criticam de falta de legitimidade foram exatamente os mesmos que eram contra e ameaçaram também impugnar a deliberação do Conselho Nacional que antecipou o congresso para novembro".

O presidente do CDS-PP entende que tem toda a legitimidade para ser ele a conduzir o processo eleitoral e não esconde que prefere uma coligação com o PSD.

