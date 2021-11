Júdice: "Não há Governo em fevereiro, isto vai arrastar-se"

Com as eleições marcadas para 30 de janeiro do próximo ano, ainda não estará formado um novo Governo em fevereiro, alertou José Miguel Júdice numa reação à comunicação do Presidente República ao país.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta quinta-feira que vai dissolver a Assembleia da República em dezembro, depois de o Orçamento do Estado ter sido chumbado no passado dia 27, e que vai marcar novas eleições para o final de janeiro.

O comentador da SIC considera que o decisão de Marcelo foi sensata e corajosa, uma vez que a maioria dos deputados queria que as eleições se realizassem a 16 de janeiro.

O chefe de Estado recordou que há 25 anos tinha viabilizado três Orçamentos do Estado "que em larga medida discordava só porque era um momento importante para Portugal". Para além de ter sido um claro recado à esquerda, Júdice considerou que é também um aviso ao PSD de Rui Rio, que podia ter viabilizado o Orçamento na generalidade para evitar uma crise política.

O futuro é incerto, "é a arte da adivinhação", diz o comentador. "Os dados do problema não são conhecidos, há um novo player que pode ganhar ou não - Paulo Rangel - e como PCP e BE se vão defrontar."

Relativamente à possibilidade do PS conseguir uma maioria absoluta, Júdice explicou que o dia 16 seria mais favorável para esse cenário. Com as eleições a dia 30, as tensões "vão soltar-se e a política vai ficar mais aberta".