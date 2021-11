Marcelo dissolve Assembleia da República e marca eleições para 30 de janeiro

O Presidente da República vai dissolver a Assembleia da República em dezembro e marcar novas eleições legislativas para 30 de janeiro, anunciou esta quinta-feira o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa sustentou a decisão com a falta de entendimento do Governo com os partidos de esquerda, com os quais contava desde 2015.

"Em momentos como este, existe sempre uma solução em democracia, sem dramatizações e temores, faz parte da vida", disse o Presidente da República, acrescentando que a realização de eleições antecipadas permitiria "devolver a palavra ao povo" que deve "decidir o que quer para os próximos anos".

Relativamente à data, Marcelo esclareceu que "é sensato" apontar os debates e a campanha para o início de 2022, "mas não em cima do dia de Ano Novo" e realizar as eleições no final de janeiro. Levar a cabo o escrutínio em tempo de festas como Natal e a Passagem de Ano poderia conduzir a um aumento da abstenção, reiterou.

Na comunicação ao país, começou por relembrar que 2022 é "um ano decisivo para Portugal" que irá ter um acesso "irrpepetível" a Fundos Europeus. Num claro recado para os até então parceiros do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa recordou que há 25 anos tinha viabilizado três Orçamentos do Estado "que em larga medida discordava só porque era um momento importante para Portugal".

"Há momentos assim, uns diferentes dos outros, em que a certeza, a segurança e estabilidade são ainda mais importantes. A rejeição deixou sozinho a votar o partido do Governo, uma rejeição que dividiu por completo a base do apoio do Governo mantida desde 2015. Não foi uma rejeição pontual, de circunstância, foi de fundo, por divergências maiores em áreas sociais relevantes", disse num discurso que durou cerca de dez minutos.

Esta quarta-feira, o Conselho de Estado "deu parecer favorável à proposta de sua excelência, o Presidente da República, de dissolução da Assembleia da República", segundo o comunicado distribuído no final da reunião.

Nos termos da Constituição, compete ao Presidente da República dissolver a Assembleia da República, ouvidos os partidos nela representados e o Conselho de Estado.

Quanto a datas para as legislativas antecipadas, PSD e CDS-PP indicaram preferência por 9 ou 16 de janeiro, PS, PCP, PEV e Chega apoiaram a data de 16 de janeiro, BE defendeu eleições a partir dessa data, PAN entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira de fevereiro e Iniciativa Liberal não antes de 30 de janeiro.

O Orçamento do Estado para 2022 foi chumbado na generalidade na quarta-feira passada, 27 de outubro, com votos contra de PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.

Quantas vezes foi o Parlamento dissolvido?

A Assembleia da República já foi dissolvida sete vezes desde o 25 de Abril de 1974 e todos os chefes de Estado eleitos em democracia utilizaram este poder constitucional.