Legislativas: Costa, sete ministros e três secretários de Estado encabeçam listas socialistas

Metade dos cabeças de lista do PS para as próximas legislativas são membros do Governo e, para além do primeiro-ministro, há sete ministros e três secretários de Estado a encabeçar listas. O processo de escolha de candidatos fica fechado na segunda-feira, na reunião da comissão política do PS.

Todos transitam das listas do PS de 2019 e continuam a ser cabeças de lista nas próximas legislativas.

O primeiro-ministro volta a liderar a lista de Lisboa, enquanto os restantes ministros encabeçam as listas de Aveiro, Coimbra, Guarda, Santarém, Viana do Castelo e o circulo fora da Europa.

Segundo o Jornal Público, Ana Abrusonha, ministra da Coesão Territorial, junta-se ao grupo e é cabeça de lista em Castelo Branco.

No leque de Secretários de Estado, há três que também passam a liderar listas de candidatos candidatos.

António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, deverá ser o cabeça de lista por Leiria.

Ricardo Pinheiro, secretário de Estado do Planeamento, avança por Portalegre.

Já em Bragança, mantém-se a dúvida entre: Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, ou Sobrinho Teixeira, secretário de Estado do Ensino Superior.

A decisão fica fechada na próxima segunda feira, no final da reunião da comissão política do PS.

Para já, 11 dos 22 dos cabeça-de-lista às próximas legislativas são membros do Governo.

SAIBA MAIS