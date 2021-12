Metade dos cabeças de lista do PS para as legislativas são membros do Governo.

António Costa volta a ser o número um por Lisboa e Ana Mendes Godinho, Alexandra Leitão, Marta Temido, Tiago Brandão Rodrigues e Pedro Nuno Santos surgem como cabeças de lista nos respetivos círculos.

Os nomes estão esta sexta-feira a ser aprovados pelas comissões políticas das federações. Segundo o jornal Público, a lista ficará fechada na segunda-feira.

