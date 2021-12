Iniciativa Liberal apresenta lista de candidatos às eleições legislativas

A Iniciativa Liberal (IL) quer eleger cinco deputados nas próximas eleições e está confiante de que desta vez vai eleger um deputado no distrito do Porto.

A aposta recai novamente em Carlos Guimarães Pinto, que há 2 anos abandonou a liderança do partido. Para além do regresso do antigo presidente, os liberais apostam em Nuno Garoupa para o círculo fora da Europa.

Em 2019, a IL estreou-se na Assembleia da República ao eleger um deputado, pelo círculo eleitoral de Lisboa. João Cotrim de Figueiredo voltar a encabeçar a lista neste distrito.

Sobre a possibilidade de coligações, o líder da Iniciativa Liberal reitera que a posição do partido é clara: negociações só com PSD e CDS para construir uma alternativa ao governo socialista.

