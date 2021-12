No segundo dia do ano será dado o tiro de partida rumo às eleições legislativas. Ao todo, e até ao dia 15 de janeiro, serão 36 os frente-a-frente a que poderá assistir, estando o grande debate entre os líderes do PS e PSD, António Costa e Rui Rio, respetivamente, agendado para 13 de janeiro e que será transmitido, a partir das 21h00, em simultâneo na RTP1, SIC e TVI.

Logo no arranque do ano, PS e Livre medem forças na RTP1 a partir das 21h00, e uma hora depois entram em campo Bloco de Esquerda (BE) e Chega, na SIC Notícias.

A partir daqui, e até dia 15, todos os dias haverá debates, com destaque para o frente-a-frente entre António Costa e Rui Rio, que acontecerá dia 13 de janeiro na RTP1, SIC e TVI, a partir do Capitólio, em Lisboa.

De referir, que este é, aliás, o único dia com apenas um debate. Entre os dias 2 e 15 de janeiro, há sempre, pelo menos, dois frente-a-frente agendados entre os nove partidos (PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, CDS, Iniciativa Liberal, Chega e Livre) candidatos às eleições legislativas de 30 de janeiro.

Confira o calendário:

domingo, 2 de janeiro

21h: PS vs Livre (RTP1)

22h: BE vs Chega (SIC Notícias)

segunda-feira, 3 de janeiro

21h: PSD vs Chega (SIC)

22h: BE vs PCP (CNN)

terça-feira, 4 de janeiro

18h30: BE vs Livre (SIC Notícias)

21h: PS vs PCP (TVI)

22h: CDS vs PAN (RTP3)

quarta-feira, 5 de janeiro

18h30: CDS vs IL (RTP3)

21h: PSD vs BE (SIC)

22h: Chega vs Livre (CNN)

quinta-feira, 6 de janeiro

18h30: PCP vs Livre (CNN)

21h: PS vs Chega (RTP1)

22h: BE vs IL (SIC Notícias)

sexta-feira, 7 de janeiro

21h: PSD vs CDS (TVI)

22h: PCP vs Chega (RTP3)

sábado, 8 de janeiro

21h: PS vs PAN (TVI)

22h: PSD vs Livre (RTP1)

23h: CDS vs PCP (CNN)

domingo, 9 de janeiro

21h: PS vs CDS (SIC)

22h: IL vs Chega (RTP3)

23h: PAN vs Livre (SIC Notícias)

segunda-feira, 10 de janeiro

18h30: BE vs PAN (RTP3)

21h: PSD vs IL (SIC)

22h: CDS vs Livre (CNN)

terça-feira, 11 de janeiro

18h30: IL vs PAN (SIC Notícias)

21h: PS vs BE (RTP1)

22h: PCP vs PAN (CNN)

quarta-feira, 12 de janeiro

18h30: CDS vs Chega (CNN)

21h: PSD vs PCP (SIC)

22h: IL vs Livre (SIC Notícias)

quinta-feira, 13 de janeiro

21h: PSD vs PS (simultâneo RTP1, SIC e TVI)

sexta-feira, 14 de janeiro

18h30: PAN vs Chega (SIC Notícias)

21h: PS vs IL (TVI)

22h: BE vs CDS (RTP3)

sábado, 15 de janeiro

21h: PSD vs PAN (RTP1)

22h: PCP vs IL (RTP3)

