Lula da Silva reuniu-se com Presidente da Bolívia e promete apoiar entrada no Mercosul

Lula da Silva reuniu-se com o Presidente da Bolívia, a quem prometeu apoiar a entrada do país no Mercosul, se for reeleito. Esta adesão foi aprovada pelos congressos da Argentina, Paraguai e Uruguai. A reportagem é da TV Bandeirantes, parceira da SIC.

O Mercosul ou Mercado Comum do Sul é uma organização intergovernamental, que estabelece uma integração regional económica de comércio livre.

O ex-chefe de Estado brasileiro e candidato às presidenciais Luiz Inácio Lula da Silva mostrou-se confiante na sua vitória logo à primeira volta das eleições, agendada para 2 de outubro.