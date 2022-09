Eleições no Brasil tornaram-se "uma final de campeonato"

Na reta final da campanha eleitoral, o impacto do voto útil ainda é uma incógnita, nomeadamente sobre se a questão fica resolvida logo à primeira volta ou não.

“Acho muito possível que se chegue à véspera da eleição sem saber se vai ter primeiro turno ou segundo turno e isso torna esta eleição muito emocionante. Era uma eleição que parecia previsível. Todo o mundo sabia que Lula [da Silva] e [Jair] Bolsonaro chegariam no primeiro e no segundo lugar. Agora nesta última semana criou-se essa possibilidade de uma decisão no primeiro turno. Virou uma final de campeonato”, afirmou o jornalista brasileiro na antena da SIC, destacando que ainda “não se sabe para onde vai o voto útil”.

A eleição presidencial no Brasil tem a primeira volta marcada para 2 de outubro e a segunda, caso seja necessária, para 30.

Às presidenciais brasileiras concorrem 11 candidatos: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Padre Kelmon, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.