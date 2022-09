Igreja e controlo de armas marcam campanha eleitoral no Brasil

A quatro dias das presidenciais, a campanha eleitoral no Brasil, marcada por estratégias de apoio na Igreja Evangélica e da discussão sobre o controlo de armas, está a chegar ao fim.

Na agenda política de alguns candidatos às presidenciais do próximo domingo, a igreja não fica de fora. Lula da Silva deixa claro que "ninguém deveria usar o nome de Deus para tentar ganhar votos", no entanto, muitas das Igrejas Evangélicas do Brasil declaram apoio formal a Bolsonaro.

Outra das questões que divide os eleitores é o controlo de armas. As importações de revólveres e de pistolas no Brasil, no presente ano, aumentaram no país - foram gastos cerca de 57 milhões de euros.

Jair Bolsonaro defende que as armas são uma proteção, já para o candidato do Partido dos Trabalhadores podem levar à violência. A poucos dias das eleições, as sondagens dão uma vantagem de 13% de Lula da Silva em relação a Bolsonaro.