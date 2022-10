Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança nas intenções de voto para as eleições presidenciais do próximo dia 30 no Brasil, de acordo com uma sondagem feita pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) na semana que antecedeu o frente a frente.

De acordo com os dados divulgados, esta segunda-feira, na intenção de voto “espontânea” para Presidente, 46,4% dos inquiridos escolhem Lula da Silva e 40,6% Jair Bolsonaro.

Também na intenção de voto “estimulada”, Lula da Silva volta a ser o preferido com 48,1% contra os 41,8% de Jair Bolsonaro.

A pesquisa foi realizada entre 14 e 16 de outubro, com 2.002 entrevistas, e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

O primeiro debate entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, que disputam a segunda volta das eleições Presidenciais a decorrer a 30 de outubro, realizou-se este domingo (madrugada de segunda-feira em Portugal) e ficou marcado por ataques e acusações mútuas sobre fake news, corrupção e má gestão da pandemia.