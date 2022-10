O candidato à Presidência da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender uma nova regulação para a comunicação social que envolva um debate na sociedade.

Em entrevista a um dos podcasts mais populares do país, Lula disse que se for eleito vai acabar com o teto de gastos públicos - mecanismo para limitar o crescimento das despesas públicas à inflação registada no ano anterior - e abrir linhas de crédito a micro e pequenas empresas.