De hoje a uma semana, os brasileiros vão escolher o novo presidente do país.

Na reta final da campanha, Lula da Silva e Jair Bolsonaro concentram as agendas na região sudeste, que pode definir as eleições do próximo domingo.

Na última semana de campanha, o candidato Lula da Silva procura consolidar a vantagem nos locais onde venceu na primeira volta. Já a estratégia de Bolsonaro é dar prioridade onde foi derrotado.