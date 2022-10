Lula reafirma que se vencer Bolsonaro não tentará a reeleição

Lula da Silva afirmou numa mensagem nas redes sociais que se vencer o atual Presidente, Jair Bolsonaro, nas eleições presidenciais, não tentará um quarto mandato.

"Eu se eleito serei um Presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população", escreveu Lula da Silva na rede social Twitter.

O ex-presidente já havia declarado em julho que, se vencesse as eleições deste ano, preferia entregar a liderança do seu Governo "a gente nova" em 2026 e não assumir o seu mandato "pensando em reeleição".

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) que lidera uma frente progressista formada por 11 partidos de esquerda já governou o Brasil por dois mandatos (entre 2003 e 2010). Em 2023, Luiz Inácio Lula da Silva tenta novamente voltar ao poder numa disputa contra Bolsonaro e, segundo as mais recentes sondagens, permanece cerca de cinco pontos percentuais à frente do atual mandatário, que tenta a reeleição.

António Costa, aparece num vídeo publicado pela campanha do candidato do Partido dos Trabalhadores esta terça-feira onde declarou o seu apoio pessoal à candidatura de Lula da Silva na eleição presidencial do Brasil.

Lula da Silva venceu a primeira volta das presidenciais com 48,4% dos votos face a 43,2% dos votos obtidos por Jair Bolsonaro. A segunda volta das eleições presidenciais brasileiras decorrem no próximo domingo.