Campanha de Lula ganha ânimo com divulgação de duas novas sondagens

A poucos dias da segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, foram divulgadas duas novas sondagens que dão vantagem a Lula da Silva. Os dois candidatos estão numa corrida contra o tempo para recolherem votos.

Lula da Silva alega ser o único garante da democracia e considera que esta eleição significa a "luta da democracia contra a barbárie".

A campanha de Lula ganhou ânimo com as duas novas sondagens que dão vantagem ao candidato do PT.

Segundo a Globo, Lula tem 50% das intenções de voto e Bolsonaro apresenta 43%. A pesquisa da Atlas avança com 52% para o candidato do PT e Bolsonaro com 46,2%.