Lula da Silva falha penúltimo debate antes das eleições no Brasil

Bolsonaro disse que as eleições vão ser o momento para os brasileiros decidirem se querem o Brasil do passado ou o atual.

O debate, que estava marcado para esta madrugada, foi transformado numa entrevista ao atual Presidente do Brasil, que aproveitou a oportunidade para falar das diferenças entre as duas candidaturas.

O antigo Presidente brasileiro recusou o convite da estação televisiva Record TV para o frente o frente com o atual líder, Jair Bolsonaro.

O candidato à presidência Lula da Silva falhou o penúltimo debate, numa altura em que falta menos de uma semana para as eleições no Brasil.

No domingo, os brasileiros vão escolher o novo Presidente do país.

Na reta final da campanha, Lula da Silva e Jair Bolsonaro concentram as agendas na região sudeste, que pode definir as eleições do próximo domingo.

Na última semana de campanha, o candidato Lula da Silva procura consolidar a vantagem nos locais onde venceu na primeira volta. Já a estratégia de Bolsonaro é dar prioridade onde foi derrotado.