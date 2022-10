Circulação de notícias falsas aumentou na segunda volta das eleições no Brasil

As últimas sondagens colocam Lula da Silva à frente de Bolsonaro. Os dois candidatos à presidência do Brasil voltam a estar juntos num debate marcado para esta sexta-feira.

A poucos dias das eleições no Brasil aumenta a preocupação com a crescente desinformação e ataques ao processo eleitoral. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro revela que a circulação de notícias falsas aumentou nesta fase e a grande maioria está associada a apoiantes de Bolsonaro.

O atual presidente tem ampliado e antecipado uma série de medidas de apoio social, numa estratégia que está a ser vista por alguns especialistas como uma forma, perigosa, de seduzir o eleitorado.

Lula da Silva também tem sublinhado que estas medidas de Bolsonaro servem para angariar votos, assim como a redução do preço da gasolina.

Num Brasil dividido e com o combate partidário cada vez mais intenso, o principal desejo é a mudança para políticas mais coerentes e o cumprimento das promessas feitas durante a campanha: "Os candidatos, tudo o que prometem não cumprem. Vai continuar a bagunça", diz um eleitor. A segunda volta das eleições está marcada para domingo.