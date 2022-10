É já no próximo domingo que os brasileiros volta às urnas para eleger o próximo presidente. Uma nova sondagem, divulgada na reta final da campanha, volta a dar a vitória a Lula da Silva. E esta noite, há debate entre os dois candidatos, o que pode (ou não) ter influência nos resultados de dia 30.

O candidato do PT mantém os 49% de intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro cai um ponto em relação à sondagem anterior, para 44%, numa altura em que o candidato aposta tudo na reta final da campanha.

Escoltado por agentes e protegido por malas anti-bala, no Rio de Janeiro, o candidato que sai fragilizado na mais recente sondagem teve segurança reforçada. Perante a multidão que o esperava na baixada fluminense, Bolsonaro apelou ao voto, confiante nos resultados de domingo.

“Tenho certeza que teremos uma grande vitoria nas urnas. Quero que cada um de vocês arranje pelo menos mais um voto para nós”

A última semana de campanha arrancou com alguma turbulência para o candidato do PL devido ao episódio que envolveu um aliado, que disparou sobre a polícia e foi detido. Vários analistas acreditam que este caso teve impacto no resultado da mais recente sondagem.

“O episódio envolvendo Roberto Jefferson foi muito mais nocivo do que positivo para Bolsonaro. Pode ter perdido 1% por cento dos votos por causa desse radicalismo”, admite o analista Gilberto Braga.

A sondagem feita para a Globo e para o jornal Folha de São Paulo coloca os indecisos com 2% e prevê que os votos brancos e nulos sejam 5%, mais um ponto do que na semana passada.

Isso mesmo se sentem nas ruas, onde depois do surpreendente resultado na primeira volta, para muitos está tudo em aberto até à contagem do último voto. Além disso, a troca de acusações entre os dois candidatos parece ter contaminado os apoiantes, que muitas vezes chocam de frente na defesa dos argumentos.

Entretanto, as campanhas do ex-presidente Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) já preparam as estratégias para o debate de mais logo na TV Globo.