"É hora de baixar as armas. O Brasil está de volta"

11 anos depois, o petista Lula da Silva está de volta ao Palácio do Planalto. “Tentaram enterrar-me vivo” mas “estou aqui para governar o país”, disse o petista no discurso de vitória na sua sede de candidatura, em São Paulo. Lula derrotou Bolsonaro mas afirmou que "o grande vencedor" das eleições deste domingo é outro: é o povo brasileiro.

"Hoje chegamos ao final de uma das eleições mais importantes da nossa história. Hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro", declarou perante apoiantes e membros do Partido dos Trabalhadores (PT) e de outros partidos que o apoiaram na corrida eleitoral.

Depois do agradecimento a Deus, Lula agradeceu "de coração" aos brasileiros pelo que descreveu como o seu "processo de ressurreição na política brasileira". “Tentaram enterrar-me vivo mas estou aqui”

“Estou aqui para governar este país, numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus e com a ajuda do povo, vamos encontrar uma saída, para que este país possa voltar a viver democraticamente, harmoniosamente, e que a gente possa voltar a restabelecer a paz entre as famílias para construir o mundo que nós precisamos e o Brasil”