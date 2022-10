Ana Gomes: “Lula ganhou, ufa!”

Ana Gomes diz ficar aliviada com a vitória de Lula da Silva nas eleições do Brasil, ainda que tenha sido por “poucochinho”. Mostra-se, no entanto, preocupada com reações que possam induzir a “loucuras”.

“Lula ganhou, ufa! Mas ao mesmo tempo não posso deixar de sentir apreensão porque a vitória foi por poucochinho”, disse.

Ana Gomes afirma também que a rede evangélica está a condicionar o voto das pessoas pobres.