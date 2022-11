Vice-presidente do Brasil reconhece derrota e promete ajudar na transição

Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o resultado das eleições presidenciais no Brasil. Apesar do silêncio do ainda chefe de Estado, o vice-presidente já reconheceu a derrota e promete ajudar na transição de poder para a equipa de Lula da Silva.

Os jornalistas bem tentaram mas não conseguiram uma palavra de Jair Bolsonaro à saida da residência oficial. No dia seguinte à vitoria de Lula da Silva, o ainda Presidente chegou a prometer uma declaração ao país mas que acabou por não acontecer. Seria o antigo ministro de Bolsonaro e recém eleito governador de São Paulo a descrever, numa entrevista, o estado de espírito do derrotado.

Jair Bolsonaro fica para a história como o primeiro Presidente do Brasil a falhar a reeleição e também o primeiro derrotado a não falar ao país logo depois do anúncio dos resultados.



Apesar do silêncio, a política não para e as manobras para a transição de poder já começaram. Hamilton Mourão, o vice-presidente de Bolsonaro já comunicou com Geraldo Alckmin, o futuro vice de Lula da Silva, reconhecendo a derrota e prometendo ajuda na transição.



A tomada de posse só acontece a 1 de janeiro, mas a equipa de Lula da Silva já pode começar a reunir e a aceder a documentos sigilosos e de contas públicas.